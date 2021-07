Jada Pinkett Smith rapou o cabelo. A comunicadora revelou que decidiu fazer esta mudança radical depois da filha, Willow, a ter encorajado.

A primeira pessoa a mostrar a nova imagem foi precisamente Willow na sua conta de Instagram, onde escreveu: "Um presente é puro quando é dado com o coração à pessoa certa no momento certo e no lugar certo, e quando não esperamos nada em troca".

Partilhando esta publicação na sua conta de Instagram, Jada notou: "A Willow levou-me a fazê-lo porque estava finalmente na hora de deixar ir".

Desde logo começaram a surgir uma série de elogios por parte de seguidores e amigos.

