Jack Osbourne decidiu explicar a razão de duas das filhas terem contraído o novo coronavírus.

No episódio desta quarta-feira do podcast 'Pretty Messed Up', Jack disse que Minnie, de dois anos, e uma das irmãs mais velhas foram infetadas depois da filha mais nova ter bebido a bebida de uma pessoa que viajou.

"Alguém que trabalha para mim foi de viagem e voltou - e eles não me disseram que iam sair da cidade, apenas apareceram e disseram, 'ah, sim, nós saímos [da cidade]'. E a minha filha pegou na bebida que colocaram na mesa e bebeu", contou.

Minnie está neste momento a morar com o pai, enquanto a irmã, que também está com Covid-19, está com a mãe. A criança está muito melhor e apenas apresentou sintomas leves no início.

"Os únicos sintomas que a minha filha tinha era um pouco de congestão nasal e febre, e isso durou tipo três dias", disse. "Agora não tem nenhum sintoma, mas, tecnicamente ainda está positiva porque ainda não passaram duas semanas", acrescentou.

Recorde-se que além de Minnie, Jack também é pai de Andy Rose, de cinco anos, e Pearl Clementine, de oito, fruto do casamento terminado com Lisa Stelly.

Informações que chegam depois de Sharon Osbourne ter sido a primeira a revelar que a neta tinha testado positivo para a Covid-19. Leia Também: Com a neta com Covid-19, Sharon Osbourne forçada a ficar de quarentena