Já foi revelado o novo retrato oficial da rainha Máxima de Holanda. A fotografia da monarca foi divulgada nas redes sociais pela Casa Real Holandesa e mostram a mesma, sorridente, a posar para a câmara.

Conforme se pode ver pela fotografia presente na publicação, Máxima surge com um vestido em tons de azul escuro e com um padrão com detalhes em castanho.

Veja a imagem captada pelo fotógrafo Martinjn Beekman.

