Vem aí um novo projeto de Helena Coelho. Já a pensar nos dias de verão, a influenciadora lançou a sua própria coleção de biquínis e fatos de banho, numa parceria com a Drope Clothing.

Na semana passada, a apresentadora viajou até à Costa Rica para fotografar a coleção de swimwear, que já conquistou o coração das seguidoras.

"Há dois anos tive o convite de fazer uma coleção de biquínis em conjunto com uma das marcas que mais uso no verão, a DROPE, mas tive de justificar a minha rejeição com: 'na altura em que vocês querem fotografar eu vou estar grávida de oito meses'.

Dois anos depois, cá estamos a apresentar-vos esta parceria incrível com uma das marcas que me enche as medidas no que toca a biquínis. Foi tudo pensado com muito carinho e acho que vão adorar", notou Helena no Instagram, referindo que a coleção vai estar disponível a partir de abril.

Veja na galeria as peças já reveladas.

