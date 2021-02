Depois de ter estado à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no programa ‘Dois às 10’, da TVI, como é habitual, Sandrina falou com os jornalistas sobre a sua saída do ‘Big Brother – Duplo Impacto’.

A concorrente confessou que “era a altura certa para sair” da casa mais vigiada do país, referindo que já estava “um bocadinho farta de estar lá dentro”.

“Já estava aborrecida, já tinha muitas saudades [das pessoas que tenho cá fora]”, acrescentou, explicando que este é “um jogo diferente, mais agressivo”.

“Já queria ter desistido há um mês, e ainda tentei porque fiz uma promessa à minha mãe que não desistia. Mas já tinha ido muitas vezes à psicóloga, a minha cabeça já estava a ficar desgastada”, continuou.

Sobre as idas à psicóloga, a jovem contou que a profissional lhe dizia para “ter calma” e faziam alguns “exercícios” por causa da dislexia. Isto porque quando fica “mais nervosa”, fica pior da disfunção neurológica.

Sandrina disse que não estava à espera deste tipo de jogo que encontrou, referindo que achava que seria como a primeira vez que participou no reality show. Recorde-se que a concorrente fez parte do ‘Big Brother 2020’, tendo agora entrado para o Big Brother – Duplo Impacto’ que reúne ex-participantes das edições anteriores e também da ‘Casa dos Segredos’.

Ainda assim, destacou o apoio que tem recebido. “Acho que ainda não vi nenhuma coisa negativa sobre mim, dizem sempre que fui humilde, que tenho um bom coração, coisas muito positivas”.

No entanto, não voltará a aceitar um novo convite para este formato, apenas aceitará ir para outros programas como ‘Quinta das Celebridades’ ou ‘Perdidos na Tribo’. “Se for um reality show como este já não vou”, garantiu. “É [um jogo] muito psicológico, estive três meses [no ‘Big Brother 2020’] e agora voltei a entrar e é muito desgastante”, destacou, explicando também que decidiu aceitar este desafio pela experiência.

“Não fui pelo dinheiro, fui pela diversão, matar saudades do ‘Big’ e da casa. Este jogo foi difícil porque todos querem ganhar, e eu não estava lá para ganhar, estava para me divertir. Por isso saí numa boa altura”, acrescentou, admitindo também que está “arrependida de ter entrado”. “Estou muito cansada, mais desgastada psicologicamente do que da outra vez”, salientou de novo.

Em relação ao anúncio feito sobre o facto de o programa ter sido prolongado, Sandrina desabafou que “ficou ainda pior” quando foi comunicada essa decisão. “Lá dentro é uma semana de cada vez e não saber quando é que vai acabar ainda cansa mais”.

Coração livre?

A concorrente contou que entrou dentro da casa mais vigiada do país com o coração livre para amar, e que continua sem nenhum compromisso amoroso. “Não sei no futuro se vai aparecer o meu príncipe encantado, mas neste momento estou solteira”, afirmou.

Amizade com Jéssica Nogueira?

Sandrina também falou com os jornalistas sobre a amizade com Jéssica Nogueira, que entrou no programa na semana passada e fez questão de dizer que não gostou de uma atitude que a colega tinha tido por causa de um comentário que fez sobre si. Em relação a este assunto, partilhou: “Ela entrou, disse essas coisas todas, mas não disse nada ao certo. Eu cá fora é que vi o que se tinha passado, qual tinha sido o comentário. Eu disse qualquer coisa que ela gostava de luxos – nem percebi o que é que tinha dito -, acho que foi mais uma brincadeira com o Gonçalo Quinaz e ela levou aquilo muito a sério”.

“Ela entrou e disse que tínhamos de resolver um assunto, e pensava que passado um dia ou dois ela vinha ter comigo e dizia-me o que se tinha passado - como a nossa amizade é muito grande, resolvíamos o assunto. Mas não! Ela disse que estava tudo bem e que percebia a maneira de brincar… Mas ontem fiquei triste com ela porque escolheu o lado de me expulsar e disse que era por jogo. Eu nunca joguei com as minhas amigas porque estava lá de coração, e primeiro eram as amizades e depois é que vinha o jogo - porque o jogo não é nada para mim”, frisou.

O cansaço dos concorrentes e como é que recebem os novos colegas

“Nós estamos há dois meses nisto e quando entram mais pessoas, mais frescas, nós pensamos que não é justo estarmos ali há dois meses e a pessoa entrar e também ter o prémio e ir à final. Podiam entrar mas jogar para um prémio diferente. Porque eles já entram com uma maneira de jogar, sabem quem é o melhor e o pior... Os mais velhos, que entraram ao início, sei que estão um bocadinho desgastados porque têm saudades, e depois não sabem qual o dia que vai acabar [o programa]. Estão muito cansados”, destacou.

Bruno Savate tem sido um dos mais falados quando os concorrentes saem da casa da Ericeira por causa de uma recente depressão. Sobre o colega, explicou: “Sim, havia alturas em que estava mais triste, mais no seu canto. Depois ele explicou e compreendemos. Percebe-se a situação, tem alguns baixos e altos”.

Apesar de reconhecer que os colegas que entraram no início do programa estão “cansados”, Sandrina acredita que estes “são fortes e vão aguentar”.

A concorrente falou ainda de uma grande amiga que deixa dentro da casa, Sónia: “Tinha medo da entrada da Sónia porque tinha medo que ela não conseguisse por causa das saudades das filhas, mas ela está decidida a tentar ir até à final e ganhar o prémio, e isso é muito bom. Ela tem saudades das filhas, mas está preparada, acho que vai conseguir, até pode chegar à final porque ela sabe jogar. Ela vai-se aguentar”.

Vida depois do programa?

Agora que está de novo de volta à sua vida, Sandrina revela que vai passar estes próximos tempos em casa dos pais, por causa da pandemia e para não ficar sozinha.

Mesmo estando mais desgastada psicologicamente, a jovem não vai para já procurar ajuda de profissionais. No entanto, fez sobressair, caso sinta essa necessidade não vai hesitar. “Primeiro a minha saúde e depois o resto”, rematou.

Leia Também: 'BB'. Houve desistências, visitas surpresa e uma nova entrada na casa