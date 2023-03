Marta Gil juntou-se no passado domingo ao habitual leque de apresentadores do 'Somos Portugal' e na próxima emissão, já no dia 2 de abril, estará de volta ao formato.

A atriz é uma das novidades já anunciadas, bem como Rúben Rua, que também irá conduzir o programa.

Aos dois irão juntar-se ainda Idevor Mendonça e Mónica Jardim, o que significa que Fanny Rodrigues não irá marcar presença.

O programa será transmitido a partir do Seixal, a cidade que recebe as gravações da novela 'Queridos Papás'.

