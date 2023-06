A TVI já divulgou o nome da figura pública que no próximo sábado, dia 3 de junho, estará à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me'.

Trata-se de Joana Vasconcelos, uma das a artistas plásticas mais conhecidas do país.

A entrevista, vale lembrar, irá para o ar depois do 'Jornal da Uma'.

