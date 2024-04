As férias do príncipe William estão mesmo na sua reta final. Depois de ter ficado afastado um mês dos compromissos reais, tempo que aproveitou para estar com os filhos durante as férias da Páscoa, eis que foi revelada a data do seu retorno.

A revelação foi feita pelo Palácio de Kensington. Segundo o mesmo, o príncipe de Gales irá visitar Surrey, em Londres, esta quinta-feira, 18 de abril, para destacar o trabalho que tem vindo a ser feito por organizações solidárias na comunidade.

Vale notar que William tem trabalhado a solo, uma vez que a mulher, a princesa Kate, continua em casa enquanto batalha contra um cancro.