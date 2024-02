Miguel Vicente desistiu do 'Big Brother - Desafio Final' no passado dia 6 de fevereiro, mas já tem data para regressar ao canal.

O algarvio vai estar à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 9, para a primeira entrevista após a sua participação no reality show da TVI.

"Uma entrevista a não perder", promete o canal na nota enviada às redações.

Importa lembrar que hoje, depois do 'Jornal Nacional', as portas da 'casa mais vigiada do país' voltam a abrir-se.

