Diogo Valsassina faz parte do grupo de atores que viram a sua carreira nascer na série da TVI 'Morangos com Açúcar', que voltará em breve no âmbito de uma parceria com a Amazon Prime.

Lembrando a época em que fez parte do projeto, nomeadamente na segunda temporada na qual deu vida à personagem de Tojó, o ator partilhou um registo de uma das cenas na sua página de Instagram.

"E esta bela figura?", questiona uma internauta.

Não ficando indiferente, Valsassina respondeu: "Já passei por muito".



© Instagram - Diogo Valsassina

