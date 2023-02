Filipa Areosa é mãe. O primeiro filho da artista, de 32 anos, já nasceu, conforme a própria confirmou através de uma publicação na sua página de Instagram.

Nas stories, segundo poderá ver de seguida, a atriz partilhou uma ternurenta fotografia na qual é possível ver a mãozinha do bebé.

Areosa optou por não revelar a identidade do pai do filho, assim como o nome do menino.



© Instagram - Filipa Areosa

