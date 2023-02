"O milagre da VIDA", foi desta forma que Joana Duarte começou por revelar nas redes sociais que já é mãe, após o nascimento da bebé Mia.

Na sua página de Instagram, a atriz partilhou as primeiras imagens da filha, agradecendo a todos os profissionais de saúde que a assistiram durante o parto.

"Sinceramente não mudava nada. Welcome to the world Mia 20-02-2023", completa, dando desta forma as boas-vindas à menina.

Note-se que Joana optou por manter a identidade do pai da bebé em segredo.

