Depois da partida do cão Júlio, Jessica Athayde recebeu em casa numa nova amiga de quatro patas no passado mês de setembro.

Agora a atriz vive uma nova fase com a pequena Augusta, como partilhou através da mais recente publicação que fez no Instagram.

"Já não me lembrava do drama que é ensinar uma cadela a andar de trela, aliás, já não me lembrava o que era educar uma puppy no geral, e consigo ficar sempre incrédula com a quantidade de [cocó] que faz", começou por dizer, na manhã desta sexta-feira.

"Ahhh, e gosta de rebolar no xixi também!!! O que me safa são os toalhetes do Oli [Oliver, filho de Jessica Athayde], caso contrário tomava banho todos os dias! Augusta cheirosa", acrescentou.

Recorde-se que além da pequena Augusta, Jessica Athayde tem ainda em casa mais uma amiga de quatro patas, Bali.

Leia Também: Que doçura. Filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral canta em vídeo