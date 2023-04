Helena Isabel Patrício contou nas redes sociais que aproveitou para desfrutar de tempo de qualidade com algumas amigas. A publicação recebeu vários elogios, embora na caixa de comentários lhe tenha saltado à vista uma pergunta indiscreta.

"Já não há namorado?", questionou uma cibernauta, com Helena a responder da seguinte forma: "Sabe que o meu namorado trabalha! Tem amigos, tem uma vida! E eu também tenho as minhas amigas! E ambos temos uma vida juntos e uma vida com as pessoas que já existiam antes das nossas vidas se cruzarem! Graças a Deus temos uma relação saudável que nos permite separar as coisas! Não se preocupe que isto não tem fim à vista".



© Instagram/Helena Isabel Patrício

Vale lembrar que Helena oficializou a relação recentemente, embora opte por partilhar poucas fotografias do namorado nas redes sociais.

