Júlia Pinheiro está bem e recomenda-se. A apresentadora revelou hoje, 7 de março, no programa 'Casa Feliz' que emagreceu 10 quilos, revelando o seu truque para alcançar o peso desejado.

"Ultimamente tenho estado mais contida na chouriça, mas continuo a achar a chouriça das coisas mais lindas feitas em Portugal", disse, à conversa com os apresentadores do formato.

A comunicadora revelou então que tem feito "jejum intermitente".

"Só se come no fundo uma refeição mais substancial uma vez por dia. Janto e até à 13h do dia seguinte não como mais nada", conta, afirmando que à conta disso "já foram 10 quilinhos".

