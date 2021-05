Como foi anunciado pelo Notícias ao Minuto no fim de semana, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Tony Carreira. Um momento "bastante emotivo" que chega depois da morte da filha mais nova do cantor. Sara Carreira morreu no dia 5 de dezembro de 2020, vítima de um acidente carro.

Na altura em que a notícia foi publicada ainda não era conhecida a data de exibição da entrevista, informações que foram, entretanto, divulgadas pelo canal.

Como destaca um spot promocional, a entrevista de Goucha a Tony vai para o ar no dia 17 de maio, à noite.

Uma novidade que chega também no momento em que circulam rumores que falam de um afastamento de Tony Carreira e Cristina Ferreira.

De recordar ainda que o cantor e a família lançaram recentemente a Associação Sara Carreira, na semana passada, e a novidade foi anunciada na SIC, com uma entrevista a Tony e à ex-mulher, Fernanda Antunes.

Leia Também: Tony Carreira dá 1.ª grande entrevista a Goucha após a morte da filha