As gravações já arrancaram há algumas semanas, mas apenas agora se tornou pública a data de estreia do novo 'Querido Mudei a Casa'. O programa, até aqui apresentado por Gustavo Santos, regressa à antena da TVI este sábado, dia 24, com João Montez a estrear-se como apresentador do formato.

Da equipa de decoradores vão fazer parte nomes como Ana Antunes, Luís Pedro de Abreu, Rita Glória, Teresa Pietra Torres e Rodolfo Galvão.

Para já, podemos ainda desvendar que o primeiro programa desta nova temporada irá transformar um lar de idosos. Uma missão solidária executada em apenas 48 horas.

Veja na galeria as imagens que mostram as primeiras imagens do novo 'Querido Mudei a Casa'.

