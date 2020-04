Já em casa com a bebé, junto do marido e do filho mais velho, Sofia Fernandes partilhou nas redes sociais uma nova fotografia da pequena Esperança.

Com um rasgado sorriso no rosto enquanto a menina está a dormir no seu colo, é assim que podemos ver mãe e filha na imagem ternurenta.

"O meu melhor ângulo", lê-se na descrição deste momento carinhoso.

Uma fotografia que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

Recorde-se que Esperança é fruto do casamento da repórter da SIC com José Barbosa. O casal tem mais um filho em comum, o pequeno Sebastião.

