Desde que foi mãe pela primeira vez, do pequeno Manuel, que Sara Matos faz questão de mostrar aos fãs alguns dos momentos vividos com o filho.

Ainda este domingo, a mamã surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com uma nova carinhosa fotografia do bebé, fruto da relação com Pedro Teixeira e que está prestes a completar três meses.

Com o Natal à porta, a atriz vestiu o filho a rigor com um carinhoso look natalício. A mamã 'babada' não resistiu em tirar uma fotografia ao menino e partilhá-la depois nas stories da sua página de Instagram.

