Ivete Sangalo não podia estar mais feliz com a família que construiu ao lado de Daniel Cady. Além de serem pais do pequeno Marcelo, de dez anos, deram ainda as boas-vindas às gémeas Marina e Helena há quase dois anos.

Nas redes sociais, a mãe 'babada' por vezes partilha alguns momentos passados em família e esta quinta-feira surpreendeu de novo os fãs com uma nova fotografia em que aparece ao lado das meninas.

Uma imagem que vem acompanhada de uma carinhosa legenda. "Se alguém aguente avisem-me, por que eu não estou a aguentar. O amor a invadir-me de uma forma que nem eu consigo explicar. Os meus mundos apertados num abraço. Amo-vos, filhas. Papá do céu, tu és massa demais. Agradeço-lhe", escreveu.

