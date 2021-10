Ivanka Trump já começou a festejar o 40.º aniversário com as amigas, como relata o Page Six.

A filha de Donald Trump completa mais um ano de vida este sábado, 30 de outubro, mas a comemoração começou mais cedo.

O grupo esteve no Surf Club, no Four Seasons, e também foi visto a dançar num espaço privado em Miami, depois do jantar ao ar livre.

"Foram dois dias de barco, praia e espumante...", disse uma fonte, citada pelo Page Six. Sabe-se ainda que o marido de Ivanka, Jared Kushner, "fez uma participação especial no jantar no Surf Club”.

De recordar que o casal mudou-se com os três filhos para Miami no ano passado.

Veja na galeria algumas imagens dos festejos.

