De segunda a sexta, Iva Domingues leva até aos telespectadores da TVI as notícias mais frescas do mundo do entretenimento e das celebridades, mas não só. A comunicadora integra a equipa do programa 'Esta Manhã', na TVI, espaço onde se revela à vontade com os mais variados temas.

Ora, tendo em conta o formato, todos os dias Iva tem de acordar de madrugada para ir trabalhar, horário ao qual diz já estar habituada.

"No início foi complicado. 5h da manhã/ 6h da manhã é complicado, mas depois com o hábito... E a vantagem é que vens trabalhar com gosto, eu gosto muito de fazer este programa", garante.

Questionada sobre a sua rotina, Iva respondeu: "Tenho de ir direta para o duche para acordar, depois tenho de tomar café e só depois é que o meu dia começa. Depois vestir, TVI, maquilhar e arrancar o direto".

