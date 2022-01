Isabela Cardinali recorreu esta quinta-feira às suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores que sofre de uma condição que a esta a impedir de dormir com o noivo, Pedro Moreira.

"Eu sofro de misofonia. Na realidade eu detetei o meu próprio problema, não fui ao médico", começa por contar, explicando que sentiu os primeiros sintomas aos nove anos - quando passou a não conseguir dormir por ouvir o pai ressonar.

A misofonia é uma condição na qual a pessoa reage de forma intensa e negativa a pequenos sons, que no caso de Isabela são "respiração, ressonar ou movimentos repetitivos".

A jovem revela sentir "muita ansiedade" ao ouvir este sons. "Passo mal, mesmo, começo a chorar", diz.

Até aqui o problema esteve controlado porque o noivo da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', Pedro Moreira, não ressonava. Os tampões que colocava nos ouvidos eram suficientes para que não o ouvisse respirar mais profundamente, mas ultimamente o cenário mudou. "De um dia para o outro o Pedro começou a ressonar e eu não consigo estar perto", confessa.

Isabela passou a dormir no sofá e longe do namorado, algo que a está a perturbar ainda mais. Disposta a procurar uma solução para o problema, a jovem pede aos seguidores dicas para ajudar Pedro a deixar de ressonar e terapeutas para conseguir lidar melhor com a misofonia.

