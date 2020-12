Depois de ter revelado os planos para o Natal, que será diferente dos anos anteriores por causa da pandemia, a rainha Isabel II foi 'apanhada' num passeio a cavalo no Castelo de Windsor, esta terça-feira.

Ao seu lado estava Terry Pendry, como destaca a imprensa internacional, que não tardou em divulgar as imagens, que estão também já a circular nas redes sociais.

De referir que desde criança que Isabel II tem uma paixão por cavalos, tendo recebido o primeiro aos quatro anos.

Nas imagens, que pode ver nas publicações abaixo, a rainha aparece com um casaco com o capuz levantado.

Andar a cavalo foi também uma das ocupações da rainha enquanto esteve isolada com o marido, o príncipe Philip, de 99 anos, no início da pandemia. Em maio, a família real partilhou novas fotos da monarca, de 94 anos, a andar a cavalo no Windsor Home Park.

O amor da rainha pelos cavalos foi transmitido às seguintes gerações dos membros da realeza. A filha de Isabel II, a princesa Anne, tornou-se a primeira da realeza a competir nas Olimpíadas, em 1976. A filha de Anne, Zara Tindall, seguiu os passos da mãe e também competiu na Olimpíadas de 2012.

