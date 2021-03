A família real britânica acaba de aumentar com o nascimento do terceiro filho de Zara e Mike Tindall, o 10.º bisneto da rainha Isabel II.

O bebé nasceu no domingo e o momento, além de marcante, foi algo insólito. Mike deu uma entrevista ao podcast 'The Good, The Bad and The Rugby' na qual revelou que a mulher deu à luz no chão da casa de banho.

Apesar de todos os imprevistos, a filha da princesa Ana conseguiu ter o auxílio de uma parteira e o parto decorreu sem complicações.

O bebé, que se chama Lucas Philip Tindall, veio juntar-se a Mia, de sete anos, e Lena, de dois. O casal trocou alianças em 2011.

