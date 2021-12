A rainha Isabel II está de luto com a morte de Ann Mistress, um dos seus braços direitos. Tinha 101 anos.

A assistente trabalhava para a casa real desde 1953. Desde 1967 até à sua morte, no passado dia 3 de dezembro, exercia o cargo de Mistress of the Robes - responsável pelas roupas e joias da monarca.

Ao longo da sua carreira como braço direito de Isabel II, Ann acompanhou a monarca em várias viagens internacionais, nomeadamente a França, Marrocos e Rússia.

Ann era uma das pessoas por quem Isabel II nutria grande confiança, tendo mesmo sido nomeada, em 1980, dama Grã-Cruz da Ordem Real Vitoriana.

