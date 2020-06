Este ano as comemorações do aniversário da rainha Isabel II, que completou 94 anos no dia 21 de abril, foram diferentes. Por causa da pandemia da Covid-19, a monarca passou a data em isolamento social em Windsor, onde está há quase três meses com o marido, o príncipe Filipe.

Como relatam os meios de comunicação social internacionais, Isabel II foi fotografada, este sábado, 13 de junho, naquela que foi a sua primeira aparição presencial num evento real depois de ter estado em isolamento.

A rainha participou num evento para celebrar o seu aniversário, o tradicional Trooping The Color, que este ano foi realizado com uma pequena cerimónia, em Windsor, com todos os cuidados por causa do novo coronavírus.

Com as restrições, como o distanciamento social, a família real não se juntou para assistir a este momento, o que fez com que a rainha participasse na cerimónia, de cerca de 20 minuto, sozinha.

Recorde-se que o Trooping The Colour costuma reunir toda a família real britânica que habitualmente desfila em carruagens e depois se junta na varanda de Buckingham. Um momento que costuma juntar multidões, mas que este ano teve de ser adaptado por causa da pandemia.

