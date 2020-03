Foi noticiado este fim de semana que a rainha Isabel II se mudou temporariamente para o castelo de Windsor para cumprir a medida de isolamento social, a propósito do surto do coronavírus. Decisão que surge após ter cancelado todos os compromissos oficiais para as próximas semanas.

Contudo, esta poderá ter sido apenas mais uma das suas rotinas. Como vem por hábito há vários anos, a rainha e o marido passam todos os fins de semana em Windsor - pelo que não é de estranhar que tenham estado lá nos últimos dias.

Esta é, aliás, a residência onde o duque de Edimburgo passa a maior parte do tempo desde que se afastou da vida pública.

A revista Hello refere ainda que está nos planos de Isabel II regressar a Buckingham no decorrer desta semana.

