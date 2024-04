Isabel Figueira preocupou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho, o pequeno Francisco, no hospital.

Na imagem partilhada pela atriz nas stories do Instagram dá para perceber que o menino recebeu pulseira verde, o que indica que a situação não é grave.

Vale lembrar que Francisco é fruto da relação já terminada com João Sotto Mayor. A atriz e modelo é ainda mãe de Rodrigo, do casamento com César Peixoto.



© Instagram/Isabel Figueira

