Isabel Cardinali e Pedro Moreira vivem uma fase particularmente difícil.

Os ex-concorrentes da ‘Casa dos Segredos’, que casaram no passado dia 10 julho, apagaram as publicações que tinham em casal no Instagram, o que levou ao surgimento de rumores de que estariam separados.

Tanto Isabel como Pedro comentaram o assunto, embora que de forma indireta, recorrendo para isso às stories da sua conta de Instagram.

Depois de ter partilhado frases como “leva um tempo, mas passa” e “assunto encerrado”, eis que Isabel mostrou uma mensagem que recebeu na rede social na qual uma seguidora lhe diz: “Rico dinheiro que foi assim para nada no casamento”. “Aviso eu ou avisam vocês?”, respondeu a figura pública.



© Instagram - Isabel Cardinali



© Instagram - Isabel Cardinali

© Instagram - Isabel Cardinali

Já Pedro decidiu lembrar uma lição que aprendeu na escola. “Não é sobre isso que se trata o amor. É sobre proteger, respeitar e valorizar. Sempre”.



© Instagram - Pedro Moreira

