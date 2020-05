Recentemente, Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia em família na qual surge reunido com a companheira, Georgina Rodríguez, e ainda os quatro filhos. Ora, foi neste mesmo retrato que um 'pormenor' acabou por chamar a atenção, nomeadamente, o penteado do filho mais velho do craque, Cristianinho.

O menino de nove anos surge com aquilo que parecem ser rastas, mostrando assim o seu lado mais irreverente.

