Este fim de semana foi de festa para os irmãos Nelson e Sérgio Rosado. O avô celebrou 96 anos e a data não passou despercebida nas redes sociais.

“Mais um dia feliz. Cada marca que carrega no rosto é sinal de que viveu intensamente e que passou por muitos momentos bons e outros menos bons, mas hoje, o avô Paulino nos seus 96 anos, teve a oportunidade de contemplar tudo que viveu ao lado da família... Não são as coisas bonitas que marcam as nossas vidas, mas sim as pessoas que têm o dom de jamais serem esquecidas... Não se esqueçam de amar os vossos”, escreveu Sérgio na legenda de uma fotografia dos três.

Por sua vez, Nelson partilhou a mesma imagem e na legenda também dedicou palavras de carinho ao familiar.

“Dia de almoço de aniversário do nosso querido avô Paulino. 96 primaveras do Paulino mais antigo entre nós. É um privilégio e uma bênção tê-lo connosco. Nunca percam uma oportunidade de estarem com os vossos”, lê-se.

