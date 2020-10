Bruno Cabrerizo encantou as redes sociais ao partilhar uma fotografia com os irmãos, Isabella e Gabriel, a propósito dos aniversários de ambos, celebrados a 5 e 6 de outubro. A fotografia não passou despercebida pela beleza do trio e os seguidores fizeram questão de a enaltecer na caixa de comentários.

Fizeram-se notar centenas de reações, nomeadamente sobre o irmão do ator. "O teu irmão uauuuu", "O verdadeiro significado de tanto faz" e "Quando a genética é boa", pode ler-se.

Veja abaixo.

Leia Também: Cantor Gutto Soares infetado com Covid-19