A cantora Irma Ribeiro recorreu à sua página de Instagram, esta quinta-feira, 28 de julho, para pedir ajuda a todos os fãs, colegas e amigos. Isto porque o cão da cantora, Suri, desapareceu.

Junto de duas fotografias do patudo, a cantora disse: "Malta, o Suri (o meu cão) está desaparecido na zona de Vale de Lobos/Almargem do Bispo. É um podengo, tem uma chapinha na coleira com o meu número de telemóvel e está chipado. Ele é super meigo e não faz mal a ninguém. Se alguém o vir que me contacte, por favor. Obrigada".

Após a publicação, foram muitos os que rapidamente partilharam o pedido de ajuda da cantora, entre eles Carolina Deslandes ou a atriz Ana Marta Ferreira.

Leia Também: Irma mostra festa de aniversário do filho