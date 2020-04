A irmã de Colton Haynes, Julie, perdeu a batalha contra o cancro, como informou o ator esta quinta-feira, nas redes sociais.

"Estou sem palavras", começou por escrever o artista, de 31 anos, na sua página do Instagram. "A minha linda irmã Julie morreu após uma longa batalha contra o cancro. Dói-me o coração", acrescentou, desabafando que neste momento está apenas a tentar concentrar-se ao máximo no facto de estar grato por "ela já não estar a sofrer mais e lembrar-se de todos os momentos incríveis que passaram juntos".

No entanto, não deixa de ficar com o coração partido com a perda e também pelo facto da família não poder estar junta neste momento tão difícil, por causa da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o Page Six, a irmã de Haynes tinha 51 anos e casou-se com Kenneth Held em 1991, com quem teve três filhos.

