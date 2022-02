A irmã de Rita Pereira continua ativa no Instagram onde partilha alguns desabafos e atualizações sobre o seu estado de saúde, depois de ter sido internada no hospital na unidade de queimados.

Este domingo, por exemplo, Joana Pereira voltou a manifestar-se na rede social para falar das saudades que tem do sobrinho, Lonô, filho de Rita Pereira.

"Domingos são dias de amor, dias de família, de almoçarada, de gargalhadas e partidas uns aos outros. É assim na minha família! Hoje de quem mais sinto falta é do meu piriri, que tornou os domingos ainda mais mágicos! O centro das atenções! O que me roubou o lugar de caçula, mas que eu sou muito grata por ter sido ele, tal e qual como é! E quando ele vir estas fotos e me perguntar: “Eyyy qué ito Didi?” Eu vou responder-lhe: é amor Lonô", escreveu na legenda de algumas imagens onde aparece com o menino.

Nas stories, destacou ainda um vídeo do pequeno Lonô. "É assim que ele pergunta". Veja em baixo.

