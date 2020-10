Recentemente, a imprensa brasileira avançou com as especulações do alegado romance de Rafaella Santos e Gustavo Mioto. Rumores que a irmã de Neymar fez questão de desmentir nas stories da sua página de Instagram.

“Vim aqui por um motivo um pouco chato. Está sair uma notícia que eu estou a conhecer uma pessoa melhor. Não gosto de falar da minha vida pessoal. Sou super discreta, ainda mais quando envolve um amigo", começou por dizer, esta quarta-feira.

"Tudo o que está a sair nos sites de fofoca não é verdade. Estou focada noutros projetos e nem tenho tempo para pensar nisso. Parem de acreditar nessas fofocas", concluiu.

