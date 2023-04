A irmã de Fanny Rodrigues, Carina, deu à luz em segredo nos últimos dias. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais da jovem.

Carina Rodrigues mostrou no Instagram as primeiras fotografias do filho recém-nascido, Zayonn.

Também Fanny reagiu ao nascimento do sobrinho. "O segredo mais bem guardado", declarou.

A gestação apenas era conhecida pela família mais próxima, nunca tendo sido partilhada nas redes sociais.

Carina e o namorado, recorde-se, sofreram em maio do ano passado uma dolorosa perda. Devido a complicações causadas por uma infeção urinária, a irmã de Fanny viu os filhos gémeos nascerem de parto prematuro. Os bebés acabaram por morrer minutos depois.



© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

Leia Também: "Estás inacreditável". Fanny Rodrigues exibe corpaço arrasador