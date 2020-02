A separação de Irina Shayk e Bradley Cooper foi uma das que mais deu que falar no ano passado, sobretudo devido aos rumores que corriam e que diziam que o ator se teria envolvido com Lady Gaga durante as gravações do filme 'Assim Nasce Uma Estrela'.

Depois de uma polémica entrevista data pela modelo russa na qual esta falou do fim do relacionamento, eis que ambos foram fotografados juntos na mesma festa após a gala dos BAFTA.

Claro que desde logo começaram a correr na imprensa internacional rumores que davam conta de uma possível reconciliação do ex-casal.

Importa lembrar que os dois têm uma filha em comum, a pequena Lea, de dois anos.

