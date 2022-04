Ireland Baldwin decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um episódio que não correu bem durante a depilação nas virilhas.

Esta sexta-feira, a modelo, de 26 anos, publicou uma fotografia na rede social onde aparece apenas de cuecas, de costas, com uma toalha enrolada na cabeça, e relatou o momento em que se cortou durante a depilação, tendo visto "o sangue a cair no chão do chuveiro".

Posto isto, acrescentou: "Estou a anunciar que deixei de me depilar". Além disso, destacou: "Sensível demais para laser, por isso nem sugiram".

