Iolanda Laranjeiro partilhou na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece com Maria João Abreu, recordando com carinho a falecida atriz.

"Nós era mais conversas, abraços, lágrimas e gargalhadas. E uma boa mesa, claro está. Talvez por isso tenhamos poucas fotografias. Era mais ser e menos mostrar. Que bom que assim sempre foi", começou por dizer na legenda.

"Vai sair, meu amor. E que orgulho em ti, como sempre. Obrigada, Maria João. Publicamente. Por teres feito este filme. Por a amizade estar sempre à frente de qualquer compromisso ou cheque", acrescentou, recordando depois uma conversa que teve com Maria João Abreu.

"Não me esqueço da tua reposta à nossa primeira conversa: 'és a protagonista? Não digas mais nada. depois falas do resto. Diz-me só quando é para não estar ocupada'. Vai sair, meu amor. E o amor vê-se por todo o lado. Parabéns a ti", rematou.

De recordar que estreia esta sexta-feira, 23 de setembro, o filme 'Submissão' que marca o último papel de Maria João Abreu no cinema. No elenco da longa-metragem fazem parte outros nomes muito conhecidos do público como João Catarré e Iolanda Laranjeiro.

