Jeremy Renner continua a recuperar no hospital do acidente que sofreu na sua propriedade no dia de Ano Novo, e voltou a falar aos fãs na passada sexta-feira.

O ator, de 52 anos, partilhou um vídeo em que aparece deitado na cama do hospital e a ser levado por uma enfermeira para fazer um exame médico. "Desejo a todos uma noite muito especial", escreveu na publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram

De acordo com a People, uma fonte contou que Jeremy Renner está a recuperar, mas ainda tem "um longo caminho pela frente". "O Jeremy está a fazer um progresso positivo", acrescentou.

A irmã do ator, Kym, também conversou recentemente com a revista e destacou que Jeremy está a "ultrapassar todas as metas no seu progresso". "Ele é um lutador e não brinca. Não nos podíamos sentir mais positivos", afirmou ainda.

