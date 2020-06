Cristiano Ronaldo é a figura pública que mais ganha com o Instagram, somando uma maior quantia de dinheiro com a rede social do que a jogar na Juventus.

De acordo com um estudo feito pelo Buzz Bingo, o futebolista arrecadou 50.3 milhões de dólares, 44,4 milhões de euros, por 43 publicações patrocinadas nos últimos 12 meses (de março de 2019 a março de 2020). O que significa um aumento de 2,5 milhões de dólares, 2,2 milhões de euros, em comparação ao ano passado.

Um valor que é superior ao que o jogador ganha na Juventus, visto que o seu salário, refere a publicação, é de 33 milhões de dólares, cerca de 29 milhões de euros.

Em segundo lugar está Lionel Messi, com 30.4 milhões de dólares, 26,8 milhões de euros, seguindo-se para a modelo Kendall Jenner, com 25.6 milhões de dólares, 22,6 milhões de euros.

