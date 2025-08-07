Lil Tay é uma influencer e cantora americana que completou 18 anos no passado dia 29 de julho. E foi nessa data que resolveu aderir à plataforma para adultos OnlyFans (onde quem quiser paga uma mensalidade para aceder aos conteúdos eróticos ou sexuais de determinadas pessoas) e conseguiu amealhar mais de um milhão de dólares (cerca de 859 mil euros) em apenas três horas.
Sendo assim, Tay bateu o recorde da plataforma, que pertencia à rapper Bhad Bhabie. A artista fez questão de provar o que estava a dizer e partilhou uma imagem onde é possível aceder aos números em detalhe.
Em subscrições, Lil conseguiu 473 mil euros, em gorjetas arrecadou 22 mil euros e em mensagens privadas com pedidos específicos amealhou cerca de 417 mil euros.
A artista recebeu bastantes críticas já que é muito nova para toda esta exposição, mas decidiu defender-se referindo que se inspira em celebridades como Sydney Sweeney e Sabrina Carpenter, que transparecem também para o público uma imagem mais sexualizada.
Quem é Lil Tay?
Lil Tay nasceu em 2007 nos Estados Unidos da América. A sua mãe é chinesa e o pai do Canadá. Ficou conhecida em 2018, quando tinha nove anos, ao publicar vídeos nas redes sociais onde exibia artigos de luxo como carros, casas e até grandes quantidades de dinheiro. Mas foi a linguagem mais agressiva que usava que levantou algumas críticas na altura já que era apenas uma criança.
E afinal, o que é o OnlyFans?
O OnlyFans nasceu em 2016 em Londres, mas foi apenas em 2020 que esta plataforma atingiu o auge. Nos vários perfis existem pessoas anónimas ou famosas e qualquer um pode pagar uma mensalidade para ter acesso a conteúdos (normalmente eróticos e/ou sexuais) que podem até ser personalizados, variando sempre o preço que se paga.
Há várias caras conhecidas a terem uma conta na plataforma OnlyFans. Cardi B, Tyler Posey, Bella Thorne, Aaron Carter, Tyga, Blac Chyna e Amber Rose são alguns dos nomes que se conhecem lá fora. E por cá? Segundo o que Adriano Silva Martins revelou no programa 'V+Fama' de 29 de maio, José Castelo Branco também terá uma página de modo a conseguir arrecadar mais dinheiro.
"O Zé não se vai gravar a ter relações sexuais, são umas performances! Há fetiches para tudo", revelou o apresentador.
Comentários