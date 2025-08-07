Lil Tay é uma influencer e cantora americana que completou 18 anos no passado dia 29 de julho. E foi nessa data que resolveu aderir à plataforma para adultos OnlyFans (onde quem quiser paga uma mensalidade para aceder aos conteúdos eróticos ou sexuais de determinadas pessoas) e conseguiu amealhar mais de um milhão de dólares (cerca de 859 mil euros) em apenas três horas.

Sendo assim, Tay bateu o recorde da plataforma, que pertencia à rapper Bhad Bhabie. A artista fez questão de provar o que estava a dizer e partilhou uma imagem onde é possível aceder aos números em detalhe.

Em subscrições, Lil conseguiu 473 mil euros, em gorjetas arrecadou 22 mil euros e em mensagens privadas com pedidos específicos amealhou cerca de 417 mil euros.

A artista recebeu bastantes críticas já que é muito nova para toda esta exposição, mas decidiu defender-se referindo que se inspira em celebridades como Sydney Sweeney e Sabrina Carpenter, que transparecem também para o público uma imagem mais sexualizada.

Quem é Lil Tay?

Lil Tay nasceu em 2007 nos Estados Unidos da América. A sua mãe é chinesa e o pai do Canadá. Ficou conhecida em 2018, quando tinha nove anos, ao publicar vídeos nas redes sociais onde exibia artigos de luxo como carros, casas e até grandes quantidades de dinheiro. Mas foi a linguagem mais agressiva que usava que levantou algumas críticas na altura já que era apenas uma criança.

E afinal, o que é o OnlyFans?

O OnlyFans nasceu em 2016 em Londres, mas foi apenas em 2020 que esta plataforma atingiu o auge. Nos vários perfis existem pessoas anónimas ou famosas e qualquer um pode pagar uma mensalidade para ter acesso a conteúdos (normalmente eróticos e/ou sexuais) que podem até ser personalizados, variando sempre o preço que se paga.