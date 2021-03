A infanta Margarida completou 82 anos de vida no dia 6 de março, mas este ano com uma celebração bem diferente do habitual... e para a irmã de Juan Carlos muita mais triste também.

O rei emérito sempre teve uma relação de grande proximidade com a irmã e pela primeira vez não esteve ao seu lado nesta data especial. Juan Carlos, recorde-se, encontra-se exilado nos Emirados Árabes Unidos.

E esta não foi a única ausência com a qual a infanta teve de lidar. Margarida voltou a não ter presente no seu aniversário a sua querida irmã, a infanta Pilar, que morreu há pouco mais de um ano.

De acordo com a imprensa espanhola, foi ao lado do marido, Carlos Zurita, e dos dois filhos de ambos, Maria e Afonso, que a irmã de Juan Carlos soprou as suas 82 velas.

Leia Também: Príncipe Harry e Meghan Markle revelam novo retrato em família