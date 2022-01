A infanta Cristina passou recentemente alguns dias em Madrid junto da mãe, a rainha Sofía, e prepara-se para embarcar rumo ao Dubai, como aliás já tinha sido noticiado, para visitar o pai, Juan Carlos.

A revista Vanitatis adianta agora que Cristina vai viajar na companhia da irmã, infanta Elena, já na próxima terça-feira, 1 de fevereiro.

A viagem acontecerá uma semana depois de anunciar a separação de Iñaki Urdangarin, pelo que se espera que Cristina encontre algum conforto junto do pai e da irmã.

Recorde-se que Cristina enfrenta um momento particularmente duro depois de terem sido divulgadas numa revista imagens do marido a passear de mãos dadas com uma colega de trabalho. As fotografias acabaram por levar ao fim do casamento de 24 anos.

