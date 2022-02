A infanta Cristina poderá regressar a Espanha este fim de semana para assistir a um jogo filho Pablo, jogador de andebol do Barcelona, é o que especula a imprensa espanhola.

Desde que foram divulgadas fotos do marido, Iñaki Urdangarin, de mãos dadas com uma colega de trabalho, que a irmã do rei Felipe VI se tem mantido ainda mais discreta.

Cristina ainda não apareceu em público, mas as informações avançadas pela imprensa dão conta de que viajou para Madrid para ver a mãe, rainha Sofía, e para o Dubai para visitar o pai, rei Juan Carlos.

A revista Vanitatis refere agora que, segundo fontes, "é provável" que a infanta viaje para Barcelona este fim de semana.

