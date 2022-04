Inês Herédia viajou pela primeira vez de avião para a ilha da Madeira e este foi também o primeiro destino dos filhos gémeos, Luís e Tomás, de três anos.

Junto de uma fotografia onde aparece com os meninos no aeroporto, Inês Herédia começou por dizer: "Foi para a Madeira que viajei pela primeira vez de avião, sempre quis que com eles fosse igual. Já chegámos, que emoção.

"O maior fail até agora: comprei kit lápis épicos para pintarem no avião (não estavam afiados, ficaram a olhar). O melhor hack: percorrer aeroportos com ritmo de gente grande porque os miúdos vão felizes da vida montados nas [malas]", acrescentou.

