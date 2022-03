Inês Herédia destacou nas stories da sua página de Instagram uma conversa que teve com os filhos gémeos, Luís e Tomás, de três anos.

A mamã 'babada' tem vindo a partilhar com os fãs alguns momentos passados com os meninos e não resistiu em relatar o recente diálogo.

De recordar que as crianças são fruto do casamento de Inês Herédia com Gabriela Sobral.

"Nas últimas três horas ouvi o seguinte: Tomás: Todos os dias a mãe é o meu orgulho do mundo. Luís: Quando o Luís for crescido, a mãe compra uma barba ao Luís. Compra?Eu: A mãe tem muito orgulho no Tomás. Tomás: Porquê?Eu: Porque o Tomás é esperto. Tomás: Eu não sou xperto, eu sou do xporting.Luís: O Luís quer dar colo ao mano. Tomás: Não. Eu já sou grande".

