Inês Gutierrez está de férias com o companheiro, João Montez, no Brasil.

Na sua conta no Instagram, a empresária partilhou um conjunto de fotografias e vídeos de alguns momentos que tem vivido ao longo destes dias de descanso do outro lado do oceano.

"Por aqui estamos a ter uma viagem de conversas autênticas, de sabores, de sol, de cores e de muitas emoções… uma grande mixórdia que para aqui vai! O nosso Brasil está a ser um verdadeiro arco-íris que não irei esquecer", escreveu, na legenda da publicação.

